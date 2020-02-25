Лавров назвал обнадеживающей реакцию на предложение провести саммит «пятерки»

Реакция на предложение президента России Владимира Путина провести саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН обнадеживает, заявил во вторник, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции по разоружению.

«Как вы знаете, президент России Владимир Владимирович Путин пригласил своих коллег провести саммит «пятерки». Такая встреча в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества. Реакция на это предложение обнадеживает, будем работать над его реализацией» — приводит слова дипломата ТАСС.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

По данным Кремля, идею уже поддержали Франция и КНР. В Вашингтоне заявили, что предложение будет рассмотрено. Лондон пока не дал ответа.

Представитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются.