Прямой эфир

Лавров назвал обнадеживающей реакцию на предложение провести саммит «пятерки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реакция на предложение президента России Владимира Путина провести саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН обнадеживает, заявил во вторник, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции по разоружению.

Можем повторить: Крым готов провести саммит пятерки Совбеза ООН в Ялте
Встречу мировых лидеров предлагают устроить в Ливадийском дворце

«Как вы знаете, президент России Владимир Владимирович Путин пригласил своих коллег провести саммит «пятерки». Такая встреча в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества. Реакция на это предложение обнадеживает, будем работать над его реализацией» — приводит слова дипломата ТАСС.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

По данным Кремля, идею уже поддержали Франция и КНР. В Вашингтоне заявили, что предложение будет рассмотрено. Лондон пока не дал ответа.

Представитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД России допустили встречу «пятерки» СБ ООН на полях саммита ГА ООН
Предложение о встрече «пятерки» СБ ООН рассмотрят в Белом доме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020