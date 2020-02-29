США хотят провести встречу лидеров пятерки СБ ООН в Нью-Йорке

Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает 29 февраля ТАСС.

Американский лидер отметил, что все стороны намереваются обсудить контроль над вооружениями, включая Россию и Китай. Он также добавил, что считает это разумным, как со стороны США, так и со стороны других стран-членов СБ ООН.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «пятерку» основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать все, чтобы защитить и отстоять мир.

По данным Кремля, идею уже поддержали Франция и КНР. В Вашингтоне заявили, что предложение будет рассмотрено. Лондон пока не дал ответа.

5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. При этом он не предоставил подробностей ни о времени проведения встречи, ни о ее формате, отметив лишь, что в переговорах должен участвовать Китай.

В Кремле ответили, что давно предлагали обсудить данный вопрос, поэтому готовы к контактам.