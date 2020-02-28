Лондон решил созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе

Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования идлибского конфликта, сообщает в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее 28 февраля в Брюсселе началось экстренное заседание совета НАТО на уровне послов по урегулированию идлибского кризиса, созванное по инициативе Турции.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации провалились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.