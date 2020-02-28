Прямой эфир

Лондон решил созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе

0
Фото: Global Look Press/Li Muzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования идлибского конфликта, сообщает в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее 28 февраля в Брюсселе началось экстренное заседание совета НАТО на уровне послов по урегулированию идлибского кризиса, созванное по инициативе Турции.

Идлибская мясорубка: как Турция раскрыла масштабы поддержки оппозиции в Сирии
Потери сторон стали рекордными с начала вмешательства Анкары в кризис

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации провалились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган назвали борьбу с террористами приоритетной задачей
Турция заявила о необходимости прекратить огонь в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020