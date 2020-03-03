А что Борис: Трамп согласился участвовать в саммите «пятерки» СБ ООН

Постоянные члены Совета Безопасности ООН вскоре должны согласовать время и место саммита «пятерки» , который в январе этого года предложил провести президент РФ Владимир Путин. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий», инициативу уже поддержали лидеры Франции, Китая, а теперь и США . По мнению сенатора Константина Косачева, это означает, что Лондон последует их примеру и выскажется за переговоры.

Переломный момент

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН для поддержания мира и стабильности. Об этом 3 марта рассказал Сергей Лавров после встречи с финскими коллегами. Дата и место переговоров пока неизвестны, однако, как заявил шеф российской дипломатии, этот вопрос сейчас прорабатывается. Отвечая на вопрос «Известий», станут ли лидеры обсуждать наболевший вопрос ядерного разоружения, министр отметил: повестка встречи будет гораздо шире.

— Это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству , — сказал глава МИД России, подчеркнув, что тема стратегической стабильности входит в число первоочередных вопросов.

Вслед за Вашингтоном, Лондон также поддержит идею встречи в формате «пятерки», потому что Великобритания ориентируется на американские подходы . Такое мнение «Известиям» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— В этом вопросе у Британии нет пространства для самодеятельности. Будем считать, что произошел переломный момент и скоро начнется фактическая подготовка к организации встречи. Где и когда она может состояться — это вопрос согласования графиков, довольно непростая задача. Сейчас уже есть площадки, где могут встретиться участники «пятерки» — например, неделя высокого уровня на Генассамблее ООН и саммиты G20 . Всё будет зависеть от политической воли участников. Переговоры лидеров стран — постоянных членов Совбеза может произойти и раньше этих мероприятий. Россия выступила с этой инициативой для того, чтобы стороны смогли найти взаимоприемлемые варианты по ключевым вопросам. Будут ли готовы другие страны — покажет время, — заявил сенатор.

Еще 23 января в Иерусалиме во время международного форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» президент России заявил, что «забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями». По его мнению, именно страны — основательницы ООН несут особую ответственность за сохранение цивилизации и способны защитить и отстоять мир.

Встречу «пятерки» проще всего будет организовать в Нью-Йорке , заявил «Известиям» руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

— Китай и Франция давно поддержали идею встретиться, теперь и США выступили за, так что Британии уже некуда деваться. Легче всего провести дискуссию в Нью-Йорке перед очередной сессией Генассамблеи ООН, как это предлагает Дональд Трамп. Предположительно, она состоится до американских выборов президента, запланированных на ноябрь 2020 года. Для главы Белого дома это будет лишним шансом заработать политические очки. Со встречей, конечно, лучше не затягивать. На ней будет возможность обсудить наиболее болезненные вопросы, один из которых — контроль над вооружением , — отметил эксперт.

В тихой гавани

Тему пятистороннего саммита Сергей Лавров вскользь затронул на встрече с руководством Финляндии, однако здесь на авансцене оказались другие вопросы.

Рабочий день Сергея Лаврова в Хельсинки начался со встречи с президентом страны Саули Ниинисте. Глава государства принял российского министра в основной из своих трех резиденций — особняке Маянтюниеми в черте финляндской столицы. Воздух здесь холодный, по-мартовски свежий, а природа аскетична и неподвижна. Да и сам дом финляндского президента — образец сдержанности и северного минимализма в лучших традициях хюгге. Ему уже более 25 лет — в 1993 году его специально для главы государства создали супруги Рейма и Райли Пиетиля, представители школы органической архитектуры, суть которой в том, чтобы следовать за природой и логично вписываться в естественный ландшафт.

В этой тихой гавани Сергей Лавров и Саули Ниинисте обсудили бушующее за многие километры отсюда обострение в сирийской провинции Идлиб, в очередной раз поговорили о конфликте на востоке Украины, в также затронули инициативу об укреплении мер доверия в Балтийском регионе.

Позднее на пресс-конференции со своим финляндским коллегой Пеккой Хаависто глава российского МИДа более подробно высказался по нескольким вопросам. В частности, он обозначил позицию Москвы по ситуации в Идлибе и решению Турции перестать сдерживать мигрантов — это может привести ко второй волне миграционного кризиса в Европе. Сейчас греко-турецкую границу штурмуют сотни тысяч мигрантов с востока.

Отвечая на вопрос финляндского журналиста, может ли Россия как-то повлиять на Турцию в этом вопросе, Сергей Лавров подчеркнул: Москва прекрасно понимает обеспокоенность европейских стран, однако решать эту проблему, пренебрегая борьбой с экстремистами — в частности, в сирийском Идлибе, — недопустимо . В РФ надеются, что коллеги в ЕС по Сирии будут уделять внимание проблеме незаконной миграции, но не забудут про огромную угрозу в связи с разгулом терроризма, подчеркнул Сергей Лавров. Читая между строк, можно понять: Москва настаивает на соблюдении Сочинского меморандума 2018 года и предостерегает ЕС от политической поддержки действий Анкары в сирийской провинции.

Другой вопрос, ставший предметом обсуждения, — конфликт на востоке Украины. Здесь и Москва, и Хельсинки настаивают на соблюдении Минских соглашений . Однако в то время как Киев призывает к проведению еще одного саммита, Москва настаивает на реализации договоренностей декабрьской встречи — как подчеркнул Сергей Лавров, России «пустые саммиты ради саммитов не нужны».

Екатерина Постникова (Хельсинки), Любовь Лежнева