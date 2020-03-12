СМИ узнали о согласии Лондона на участие в саммите «ядерной пятерки»

Лондон уведомил Москву о готовности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в саммите стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложенном президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил газете «Коммерсант» представитель правительства Соединенного Королевства.

«Великобритания в целом поддерживает встречу глав государств—постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения», — заявил собеседник издания.

Эту информацию газете также подтвердили два источника в российских госструктурах.

Ранее, 3 марта, сообщалось, президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. В Кремле отмечают, что идею также поддержали Франция и Китай.