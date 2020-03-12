Прямой эфир

СМИ узнали о согласии Лондона на участие в саммите «ядерной пятерки»

0
Фото: REUTERS/Peter Summers/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондон уведомил Москву о готовности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в саммите стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложенном президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил газете «Коммерсант» представитель правительства Соединенного Королевства.

А что Борис: Трамп согласился участвовать в саммите «пятерки» СБ ООН
На инициативу Владимира Путина пока не откликнулся только премьер Великобритании Борис Джонсон

«Великобритания в целом поддерживает встречу глав государств—постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения», — заявил собеседник издания.

Эту информацию газете также подтвердили два источника в российских госструктурах.

Ранее, 3 марта, сообщалось, президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. В Кремле отмечают, что идею также поддержали Франция и Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму заседание СБ ООН сравнили с шабашем
США хотят провести встречу лидеров пятерки СБ ООН в Нью-Йорке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020