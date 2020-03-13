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В Китае рассказали о сложностях возобновления производства в стране

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Эпидемиологическая обстановка в мире создает множество факторов неопределенности для возобновления производства в Китае. Об этом 13 марта заявил замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

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Он рассказал, что на территории страны за пределами провинции Хубэй загрузка мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%. Около 80% сотрудников компаний уже вернулись на рабочие места. Загрузка средних и малых предприятий достигла 60%.

«Вместе с тем, расползание эпидемии по всему миру создает огромные факторы неопределенности для возобновления работы и производства в Китае», — передает слова Гобиня «РИА Новости».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

По состоянию на 13 марта общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире — 131 621 человека по данным Китая, 125 288 человек — по данным ВОЗ. При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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