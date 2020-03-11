В США сравнили показатели смертности от гриппа и COVID-19

Показатель смертности от коронавируса в 10 раз превышает смертность от гриппа. Об этом в среду, 11 марта, сообщает CNBC News со ссылкой на главу института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.

По его словам, уровень смертности от сезонного гриппа составляет 0,1%, в то время как те же показатели у коронавируса составят 1%, «что означает, что он [коронавирус] в десять раз более смертелен, чем сезонный грипп». Глава института также добавил, что COVID-19 распространяется значительно быстрее.

По мнению Фаучи, к вспышке нового вируса стоит относиться серьезно.

Ранее в этот же день стало известно, что число умерших от коронавируса в США достигло 31 человека, а заразившихся — 975. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

10 марта стало известно, что пять американских конгрессменов, которых отправили на карантин, не показали признаков коронавируса. Члены палаты представителей конгресса изолировали себя на две недели после контакта с зараженным человеком на конференции в Мэриленде.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.