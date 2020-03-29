Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Снайперы освоили тактику борьбы с вертолетами. Теперь они будут организовывать специальные засады, из которых винтокрылые машины станут расстреливать с помощью крупнокалиберных винтовок . Для вертолетов такая атака может нести большую опасность, чем огонь зенитных пушек и ракет. От последних можно уклониться, а крупнокалиберная снайперская пуля летит доли секунды и наносит серьезные повреждения даже бронированным машинам. Эксперты отмечают, что особенно опасен грамотно подготовленный снайперский огонь.

Оставят в пролете

Борьба с вертолетами противников была включена в программу боевой подготовки снайперов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Новая тактика была опробована в ходе учений «Снайперский рубеж» . Согласно сценарию стрелки отражали атаку винтокрылых машин на полевой аэродром, где находилось звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Снайперы определили вероятное направление появления вертолетов и устроили огневую засаду. Они вели огонь из крупнокалиберных систем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). В результате им удалось сорвать воздушную атаку, уничтожив экипажи боевых машин условного противника.

Учения проходили в условиях, максимально близким к боевым. При отработке упражнения были задействованы около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

в2 Снайпер с АСВК Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Вертолетные атаки, как правило, внезапны, поэтому снайперу очень важно заранее занять огневые позиции и вовремя открыть прицельный огонь. Хаотичная стрельба по скоростным целям малоэффективна , отметил зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии около 2 км , — рассказал эксперт «Известиям». — За то время, пока вертолет приблизится, снайпер успеет сделать несколько прицельных выстрелов. Такая стрельба, особенно если ее тренировать, безусловно, будет эффективна. Пуля калибра 12,7 гарантированно пробивает борт БТР, БМП или БМД. Она без проблем прошьет и броню вертолетов, а также бронестекла, которые защищают пилотов.

При ведении такого боя снайперам важно знать типы вертолетов вероятного противника и их уязвимые места. В первую очередь надо поражать пилотов, двигатели и бензобаки, отметил эксперт.

Получила боевое крещение

АСВК была создана в 2004 году коллективом конструкторов завода им. В.А. Дегтярёва в Коврове. Ее начали выпускать тогда же, но на вооружение ВС РФ приняли только в 2013 году. Винтовка давно получила боевое крещение. Она использовалась во время Второй чеченской войны, а сейчас применяется в Сирийской Арабской Республике правительственными войсками. Бойцы регулярной армии САР не раз мелькали с АСВК в руках на видео.

Ковровская винтовка получилась достаточно простой и надежной, что очень важно для армейского оружия. Она создана по схеме компоновки механизмов «булл-пап», при которой пусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Это позволяет резко сократить общую длину оружия при сохранении длины ствола, что делает оружие более компактным.

Магазин АСВК, рассчитанный на пять патронов, располагается за пистолетной рукоятью. Весит она не мало — 12,5 кг без патронов и оптического прицела. Для того чтобы с ней было легче передвигаться, на ствольной коробке рукояткой закреплена ручка для переноски оружия.

в1 Модернизированная крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК Корд-М 6В7М Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Винтовка хорошо зарекомендовала себя при борьбе с небронированной и легкобронированной техникой противника , а также расположенной живой силы, групповых целей и иных технических средств на расстоянии до 1,5 тыс. м. К ее безусловным достоинствам можно отнести большую мощность — она гарантированно пробивает любой из существующих бронежилетов.

С винтовкой используются стандартные дневные оптические и ночные электронно-оптические прицелы . Они устанавливаются на специальной направляющей, закрепленной на кронштейне с левой стороны ствольной коробки. Для бойца, ведущего огонь, винтовка было сделана максимально удобно. В частности, для стрельбы со стационарных позиций винтовка получила встроенные сошки. В походном положении они легко складываются.

Ствол винтовки оборудован дульным тормозом-пламегасителем, уменьшающим силу отдачи в 2,5 раза. Также ее амортизирует специальный затыльник приклада из пористого материала. Это позволяет сделать несколько десятков выстрелов подряд, не испытывая неприятных ощущений в плече.

Для стрельбы из АСВК применяются снайперские патроны калибра 12,7×108 мм, но при необходимости могут использоваться любые патроны этого стандарта. Благодаря этому стрелки практически всегда смогут найти нужные им боеприпасы. В ВС РФ, в частности, ими стреляют пулеметы «Утес» и «Корд». В Африке, на Ближнем Востоке, Афганистане или в Юго-Восточной Азии широко распространены пулеметы ДШК, использующие эти же патроны.

в3 Разведчик с новейшим автоматом Калашникова АК-12 Фото: Минобороны РФ