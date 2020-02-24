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В США оценили «странные» российские патроны

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Фото: modernfirearms.net
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Американский журнал The National Interest назвал российские патроны калибра 12,7×55 мм наиболее странными из используемых, однако оценил их эффективность в статье, опубликованной 22 февраля.

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.

По мнению автора материала, данные патроны, используемые при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовки АШ-12 (ШАК-12), помогают поражать противника в современном бронежилете, устойчивом для боеприпасов меньшего калибра, например, 9х39 мм.

В декабре The National Interest вспомнил об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислил самые странные разработки. Журналисты сравнили некоторые автоматы из СССР с оружием из фильмов про пришельцев.

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