Пулевое равнение: в армии создали базу данных всего стрелкового оружия

Военные пули и гильзы взяли на строгий учет. Минобороны внесло в единую электронную базу данных информацию обо всех образцах стрелкового оружия, находящегося на вооружении армии и флота. Номера, дата и место производства автоматов и пистолетов теперь сведены в информационную систему, к которой при необходимости смогут получить доступ правоохранительные органы. В дальнейшем в ведомстве будет создана целая пулегильзотека. Это осложнит хищения с армейских складов и поможет при раскрытии преступлений.

База данных о стрелковом вооружении, находящемся на балансе военного ведомства, создавалась много лет. Недавно работа была завершена, сообщили «Известиям» в Минобороны. Всего на учете в единой картотеке оказались 1,3 млн образцов — все автоматы, винтовки, пулеметы и пистолеты, стоящие на оснащении Вооруженных сил. Теперь движение любого ствола, поступающего в войска, можно будет отследить с момента передачи Минобороны до его утилизации. В начале декабря в Центральном военном округе сообщили, что при активном участии специалистов службы по обороту оружия была проведена модернизация автоматизированной системы номерного учета стрелкового оружия. Теперь она стала сегментом государственной системы централизованного учета и контроля за оборотом оружия на территории страны.

Во время формирования банка данных военные провели контрольный отстрел всех образцов стрелкового оружия. Он нужен для того, чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать каждый автомат или пистолет. На пуле, прошедшей после выстрела через канал нарезного ствола, остаются засечки. Они индивидуальны, именно на этом строится баллистическая экспертиза. Если следственным органам надо установить оружие, из которого вылетела пуля, специалисты проводят отстрел из «подозреваемых» образцов (попавшие в распоряжение следствия или, к примеру, зарегистрированные на жителей ближайших районов) и сравнивают их.

Все отстрелянные из армейского оружия пули и гильзы отсканируют. Данные соберут в отдельном банке — пулегильзотеке.

Аналогичное хранилище информации давно работает в системе МВД. Пулегильзотеки сформированы в территориальных органах внутренних дел и в центральном аппарате. В них хранятся оцифрованные образцы пуль от всего легального оружия. Кроме того, туда попадают данные об изъятых у преступников стволах. Контрольный отстрел с последующей передачей полицейским информации о боеприпасе проводится сразу после производства оружия на российских заводах, при импорте зарубежных образцов, а также перед продажей гражданского оружия частным лицам. Гражданское (находящееся в легальной продаже) и служебное оружие (для полиции, охраны и других структур) по действующему законодательству должно регулярно проходить контрольный отстрел. К примеру, владелец легально купленного нарезного карабина должен делать это раз в 15 лет.

— Создать единую базу мы предлагали еще в 1989 году, — рассказал «Известиям» генерал-лейтенант МВД в отставке Александр Гуров. — То, что такой банк данных появится у армейцев, очень правильно. Это осложнит незаконную продажу оружия. В 1990-е годы со складов ящиками продавали пистолеты ТТ, гранаты, всё что угодно. Кроме того, легче будет раскрывать преступления — по найденной пуле можно будет узнать, где выпущено оружие, кто имел к нему доступ, при каких обстоятельствах оно пропало и т.д. Учет, который ведут в МВД, очень помогает, потому что злоумышленники, как правило, забирают оружие с собой после совершения преступления.

В 2003 году в структуре Минобороны была создана Служба по надзору за оборотом оружия в ВС. Именно на нее возложены функции по формированию и использованию банка данных. В него вносится информация не только о пистолетах, автоматах и пулеметах, но и более тяжелых образцах пехотного вооружения. Строгому учету подлежат, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы и каждый боеприпас к ним.