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Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский рынок акций рухнул после обвала нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник, 10 марта.

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По состоянию на 10:20 (мск) индекс Мосбиржи составил 2562,38 пункта (–5,92%). Индекс РТС составил 1169,69 (–10,99%). Отмечается, что в ходе торгов индекс Мосбиржи достигал отметки ниже 2450 пунктов, а РТС — ниже 1060 пунктов, что является минимумом с января 2019 года.

Лидерами снижения стоимостей акций стали «Лукойл» (–15,59%), «Татнефть» (–14,29%), «Роснефть» (–13,84%), «Сургетнефтегаз» (–12,89%). При этом растут акции компании Polymetal (3,12%) и «Полюс (3,33%).

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. Сообщается, что перед торгами, которые откроются 10 марта, московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.

Вслед за нефтяными котировками рухнули мировые фондовые рынки: 9 марта основные рынки Азии закрылись падением на 3–7%. В Италии — обвал более чем на 11%. Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6–7%. Акции нефтяных компаний дешевеют на 14–25%. На Нью-Йоркской бирже даже приостановили торги.

Сообщается, что в начале торгов на Мосбирже курс доллара США на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля.

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