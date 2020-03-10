Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок

Российский рынок акций рухнул после обвала нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник, 10 марта.

По состоянию на 10:20 (мск) индекс Мосбиржи составил 2562,38 пункта (–5,92%). Индекс РТС составил 1169,69 (–10,99%). Отмечается, что в ходе торгов индекс Мосбиржи достигал отметки ниже 2450 пунктов, а РТС — ниже 1060 пунктов, что является минимумом с января 2019 года.

Лидерами снижения стоимостей акций стали «Лукойл» (–15,59%), «Татнефть» (–14,29%), «Роснефть» (–13,84%), «Сургетнефтегаз» (–12,89%). При этом растут акции компании Polymetal (3,12%) и «Полюс (3,33%).

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. Сообщается, что перед торгами, которые откроются 10 марта, московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.

Вслед за нефтяными котировками рухнули мировые фондовые рынки: 9 марта основные рынки Азии закрылись падением на 3–7%. В Италии — обвал более чем на 11%. Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6–7%. Акции нефтяных компаний дешевеют на 14–25%. На Нью-Йоркской бирже даже приостановили торги.

Сообщается, что в начале торгов на Мосбирже курс доллара США на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля.