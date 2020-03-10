Мировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтяными котировками
9 марта рухнули мировые фондовые индексы. Эксперты уже прозвали этот день черным понедельником.
На Нью-Йоркской бирже даже приостановили торги. Основные фондовые рынки Азии закрылись падением на 3 – 7%. В Италии — обвал
более чем на 11%.
Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6 – 7%. Акции нефтяных компаний дешевеют на 14 – 25%.
Аналитики предполагают, что будет с нефтью, и просчитывают риски.
9 марта рухнули мировые фондовые индексы. Эксперты уже прозвали этот день черным понедельником.
На Нью-Йоркской бирже даже приостановили торги. Основные фондовые рынки Азии закрылись падением на 3 – 7%. В Италии — обвал
более чем на 11%.
Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6 – 7%. Акции нефтяных компаний дешевеют на 14 – 25%.
Аналитики предполагают, что будет с нефтью, и просчитывают риски.