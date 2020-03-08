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В Липецкой области усилили меры безопасности из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Липецкой области ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из-за заболевших жителей региона, которые вернулись из Италии. Об этом сообщается на сайте местной администрации в воскресенье, 8 марта.

Накануне стало известно, что в Липецке зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Все заболевшие были госпитализированы в отдельные боксы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В этот же день глава местной администрации Игорь Артамонов призвал жителей региона не поддаваться панике из-за информации о выявлении инфицированных.

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В настоящее время в регионе проходят проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах массового скопления людей. Отмечается, что в случае невыполнения рекомендаций организациям грозят штрафные санкции вплоть до закрытия.

«Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте», — сказано в сообщении.

Бюджетным организациям было рекомендовано каждый день измерять температуру своих сотрудников, а тех, у кого есть подозрения на ОРВИ, временно освобождать от работы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в России зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло с 14 до 17. Ранее вирус диагностировали у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 11 россиян.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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