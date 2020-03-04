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Проверку ремонта школьного бассейна начали в Липецкой области

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Прокуратура Липецкой области проверит обстоятельства ремонта бассейна гимназии №11 в Ельце. Подрядчик получил деньги по контракту, но свои обязательства не выполнил.

В 2017 году полиция отказала в возбуждении уголовного дела, отмечает GOROD48. «Однако школьный бассейн до настоящего времени в эксплуатацию не сдан из-за некачественного проведения ремонтных работ, в т.ч. не выполнения работ, необходимых для его повседневной эксплуатации», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомству предстоит дать правовую оценку действиям бывших сотрудников управления капитального строительства», которые подписали акт о приемке работ.

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