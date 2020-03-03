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Более 380 тыс. рублей похитили при благоустройстве в Краснодарском крае

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В Кавказском районе Кубани возбуждено дело о мошенничестве в отношении подрядчика, завысившего объемы выполненных работ при благоустройстве «Аллеи Славы» в станице Кавказская. Цена контракта составляла более 8 млн рублей.

Прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель в акты выполненных работ включил объем фактически невыполненных скрытых работ, в результате чего местной администрации причинен ущерб в размере свыше 380 тыс. рублей.

Как напоминают «Кубанские новости», следственным отделом ФСБ на Кубани возбуждено уголовное дело в отношении директора санатория в Анапе, подозреваемого в хищении прав на муниципальные земельные участки рыночной стоимостью около 60 млн рублей.

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