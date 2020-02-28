Главу МУП «Городское хозяйство» Миасса отправили под домашний арест
Суд Миасса отправил под домашний арест на два месяца Римму Щербакову, директора МУП «Городскуое хозяйство». Она была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области после обысков в городской администрации.
Как уточняет ИА «Ура.ру», поводом для следственных действий стали нарушения при исполнении муниципального контракта на ремонт теплосетей, заключенного с фирмой «Строительная компания». Стоимость работ оценивалась в 26 млн рублей.
Как выяснилось, Щербакова подписала акт о завершении работ, хотя фактически они не были сделаны. Администрация успела выплатить бизнесменам 1,7 млн рублей. Нарушения вскрылись во время проверки Контрольно-счетной палатой Миасса.
Общий ущерб бюджету оценивается в 2,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями».