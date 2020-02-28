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Главу МУП «Городское хозяйство» Миасса отправили под домашний арест

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Суд Миасса отправил под домашний арест на два месяца Римму Щербакову, директора МУП «Городскуое хозяйство». Она была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области после обысков в городской администрации.

Как уточняет ИА «Ура.ру», поводом для следственных действий стали нарушения при исполнении муниципального контракта на ремонт теплосетей, заключенного с фирмой «Строительная компания». Стоимость работ оценивалась в 26 млн рублей.

Как выяснилось, Щербакова подписала акт о завершении работ, хотя фактически они не были сделаны. Администрация успела выплатить бизнесменам 1,7 млн рублей. Нарушения вскрылись во время проверки Контрольно-счетной палатой Миасса.

Общий ущерб бюджету оценивается в 2,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями».

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