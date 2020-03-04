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Нефтяные пятна обнаружили в Брянском лесничестве

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Земли государственного лесного фонда на площади 0,08 га загрязнены темными нефтепродуктами на территории Брянского лесничества. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

По ее результатам в суд подано исковое заявление с требованием устранить загрязнение. Документ находится на рассмотрении, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Как стало известно в феврале, на реке Волга в Нижегородской области из-за потепления сошел лед. Вместо него на воде в очередной раз появились нефтяные пятна, в которых приходится плавать уткам. Такие случаи постоянно происходят в течение шести лет.

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