Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро

Первые нефтяные загрязнения обнаружены на побережье в бразильском штате Рио-де-Жанейро после разлива 6 тыс. т нефти на северо-востоке страны в конце августа — начале сентября. Об этом со ссылкой на ВМС Бразилии сообщила газета La Nacion.

Небольшие остатки нефти, около 300 г, обнаружили на пляже в Сан-Жуан-да-Барра. Военнослужащие проводят мониторинг экологической обстановки в районе, а Бразильский институт окружающей среды координирует работы по ликвидации загрязнений.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилстон Витцель призвал принять превентивные меры, чтобы действовать быстро, если нефть достигнет берегов штата. Всего в результате разлива нефти загрязнены 724 пляжа на территории 11 штатов в северо-восточной и юго-восточной части страны.

При этом происхождение нефти в водах Бразилии пока остается неизвестным. Правительство обвиняет в этом греческое судно «Бубулинья», но судовладелец отрицает обвинения в утечке и обещает содействовать расследованию.

29 октября российское отделение Greenpeace по итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора опубликовало исследование о видах мусора на берегах водоемов России. Окурки занимают самую большую долю (29,7%) среди загрязнителей.