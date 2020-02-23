Нефтяные пятна заметили на поверхности Волги в Нижегородской области

На реке Волга в Нижегородской области из-за потепления сошел лед. Вместо него на воде в очередной раз появились нефтяные пятна, в которых приходится плавать уткам. Об этом написали очевидцы в группе «Типичный Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

Такие случаи постоянно происходят в течение шести лет. Причиной этой проблемы эксперты считают Бурнаковскую низину, загрязненную нефтепродуктами еще с советских времен, передает ИА «НьюсНН».

Напомним, в сентябре сотрудники Росприроднадзора проводили проверку по факту появления «черных гейзеров» на реке Волге в Нижегородской области. Местные жители сообщали о характерном запахе сточных вод. Черная жидкость поднималась на поверхность со дна реки в нескольких местах. «Гейзеры» появились вблизи пансионата «Волга».