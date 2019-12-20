Волга в Татарстане может обмелеть из-за нехватки снега

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков высказал опасения по поводу обмеления Волги в 2020 году. Причиной может стать нехватка снега.

По словам министра, в 2019 году наполнить реку удалось за счет Камы. При этом Щадриков уточнил, что ситуация в республике была сложной. Согласно прогнозам синоптиков, зимой запаса снега ожидать не стоит. Следовательно, в следующем году ситуация с нехваткой влаги может повториться. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Щадриков напомнил, что Волжско-Камский гидроузел представляет собой 19 объектов, один из них – Куйбышевское водохранилище, которое находится на территории пяти регионов. Власти регионов создали межведомственную комиссию. Она занимается вопросами работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ после обмеления Волги.