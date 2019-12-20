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Власти Санкт-Петербурга попросили Деда Мороза о снеге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко попросил Деда Мороза о снегопаде на Новый год. Об этом пишет «РИА Новости» в пятницу, 20 декабря.

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«Побольше снега хочется, Дедушка Мороз», — сказал чиновник на пресс-конференции Деда Мороза.

В свою очередь, Дед Мороз пообещал начать колдовать уже сегодня и постараться сделать так, чтобы к Новому году было «самое волшебное, самое доброе настроение».

Как рассказал Сухенко, мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в Санкт-Петербурге начнутся в субботу — в шесть часов вечера Дед Мороз прилетит на самолете из Великого Устюга и зажжет огни на главной городской елке на Дворцовой площади.

Председатель комитета по культуре отметил, что там же состоится традиционный забег дедов морозов. По его словам, он не видел более живописного зрелища.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь с 21.00 по московскому времени будет перекрыто движение транспорта на Невском проспекте, а основное шоу на Дворцовой площади начнется в 23.00 мск. В частности, в рамках мероприятия запланирована дискотека в стиле 90-х годов.

Сухенко также добавил, что его комитет организует более 140 новогодних мероприятий, в частности, ежегодный новогодний праздник для школьников в Ледовом дворце, который, по предварительным расчетам, посетят около 228 тыс. детей.

18 декабря российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки в среду на российско-финляндской границе обменялись поздравлениями и подарками. Встреча прошла в районе таможенного перехода МАПП «Брусничное». Там состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты.

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