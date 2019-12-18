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Куда пойти с детьми на новогодних праздниках в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сказка «Лео и Тиг в поисках Нового года»

С 29 декабря по 8 января. Культурный центр ЗИЛ.

Лео – маленький леопард, который ни дня не может прожить без приключений, зачинщик, непоседа и довольно юркий парень. Тигу – лучшему другу Лео, постоянно приходится отдуваться за непослушание товарища. Каждый день друзья играют и веселятся, но однажды ребята отправляются на поиски волшебного народа, который, по рассказам мудрого гималайского медведя Мапы Пандига, никогда не встречал Новый Год и даже не знает о его существовании.

Спектакль «Новогодний кураж или сундук Деда Мороза!»

С 21 декабря по 7 января. Конгресс-центр им. Г.В. Плеханова.

Хрюша – символ уходящего года — всеми силами старается испортить праздник и помешать Деду Морозу исполнить желания детей. Хрюша никак не может смириться с тем, что год заканчивается и ему не получится остаться главным на празднике. Дети и главный помощник Деда Мороза — Веселый заяц — постараются вернуть праздник в волшебный лес и встретить долгожданный Новый год.

Цирковое спортивное шоу «Пираты и затерянный остров»

С 29 декабря по 8 января. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Новая постановка, объединяющая в себе самые эффектные развлекательно-спортивные жанры: цирковые и акробатические номера, шоу-балет, экстремальные виды спорта и завораживающие трюки каскадеров. Главные герои шоу отправятся в увлекательное путешествие и попадут на затерянный остров, который расположен далеко от цивилизации и хранит много интересных секретов.

«#KidsParty НОВЫЙ ГОД. Дискотека для подростков»

С 3 по 5 января. «Известия холл».

Новогодняя шоу-дискотека для подростков от 9 до 16 лет в интерьерах модного клуба, два часа танцев и веселого общения, заводной музыки, зрелищных номеров, танцевальных выступлений, интерактивов и сюрпризов, а также пристальное внимание к вопросам безопасности. Сопровождающие взрослые получат возможность наблюдать за своими детьми с балкона, не мешая им веселиться, а также самостоятельно увидеть шоу и пообщаться в непринужденной обстановке.

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