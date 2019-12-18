Новогодний автобус с тремя Дедами Морозами запустят в Омске

Новогодний автобус с елкой, тремя Дедами Морозами, Снегурочкой и скоморохом начнет курсировать по Омску 25 декабря. Первый праздничный рейс совершат по Ленинскому округу.

Далее команда отправится на Левобережье, а с 28 по 30 декабря посетит жителей Октябрьского, Центрального и Советского округов. «ДедМоробус» будет останавливаться не только на остановках, но и на торговых площадях. Как отмечает ИА «Город55», в этом году изменили праздничную программу. Теперь три Деда Мороза со Снегурочкой и скоморохом смогут поздравить большее количество горожан.

Напомним, в Челябинске на маршруты выпустят новогодние трамваи и троллейбусы. Как и в 2018 году, их украсят гирляндами. При этом номера нарядных маршрутов до последнего держались в секрете.