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Спецкомиссию создали в Татарстане после обмеления Волги

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Межведомственная комиссия в Татарстане займется вопросами работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ после обмеления Волги. Эксперты подготовят предложения по улучшению состояния водоемов.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище резко упал весной. Тогда же вода в реках ушла от берегов на десятки метров, местами образовались острова. По факту маловодья проводилось административное расследование, сообщает InKazan.ru.

Для регулирования вопросов по работе Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ создана специальная комиссия, соответствующий документ подписал и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Комиссия займется вопросами обеспечения стабильного уровня воды и улучшения режима работы водохранилищ. Специалисты проведут оценку и анализ уровня воды и подготовят предложения по регулированию ситуации.

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