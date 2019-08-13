Спецкомиссию создали в Татарстане после обмеления Волги

Межведомственная комиссия в Татарстане займется вопросами работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ после обмеления Волги. Эксперты подготовят предложения по улучшению состояния водоемов.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище резко упал весной. Тогда же вода в реках ушла от берегов на десятки метров, местами образовались острова. По факту маловодья проводилось административное расследование, сообщает InKazan.ru.

Для регулирования вопросов по работе Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ создана специальная комиссия, соответствующий документ подписал и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Комиссия займется вопросами обеспечения стабильного уровня воды и улучшения режима работы водохранилищ. Специалисты проведут оценку и анализ уровня воды и подготовят предложения по регулированию ситуации.