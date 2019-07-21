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Татарстан получит право принять ЧМ по водным видам спорта

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Татарстан получит право принять чемпионат мира по водным видам спорта, регион претендует на проведение соревнований в 2025 и 2027 годах. Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов в воскресенье, 20 июля.

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«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025 и 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что лишь Россия и Венгрия подали заявки на принятие чемпионатов.

Он также заявил, что Казань впервые приняла мировое первенство в 2015 году и «было бы красиво провести соревнования там же через 10 лет».

Министр добавил, что Татарстан уже уведомил Международную федерацию плавания (FINA) о готовности стать местом проведения чемпионата в 2023 году вместо Катара. Леонов пояснил, что у страны в настоящий момент серьезная нагрузка в связи с проведением в нем чемпионата мира по футболу в 2022 году, а также чемпионата мира по дзюдо в 2023 году.

«У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра. Если не удастся договориться, мы готовы провести чемпионат мира – 2025 в Казани», — отметил он.

Помимо этого, Леонов рассказал, что в Казани могут провести и европейское первенство по плаванию на короткой воде в 2021 году.

Ранее, 11 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион должен как можно чаще, желательно ежегодно, проводить в Казани спортивные соревнования федерального и мирового масштаба.

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