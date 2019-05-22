ФИФА отказалась расширить состав участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от расширения состава участников чемпионата мира по футболу 2022 года с 32 до 48 команд. Об этом сообщило агентство Associated Press.

ФИФА пришла к выводу, что для подготовки страны к проведению дополнительных игр не хватит времени. Кроме того, федерация приняла решение не проводить некоторые матчи турнира за пределами Катара в связи с сохранением числа участников.

В марте ФИФА заявила, что ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия не могут присоединиться в качестве совладельцев турнира, если не восстановят экономические и туристические связи с Катаром, которые были разорваны два года назад.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей.