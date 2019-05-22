Прямой эфир

ФИФА отказалась расширить состав участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от расширения состава участников чемпионата мира по футболу 2022 года с 32 до 48 команд. Об этом сообщило агентство Associated Press.

ФИФА пришла к выводу, что для подготовки страны к проведению дополнительных игр не хватит времени. Кроме того, федерация приняла решение не проводить некоторые матчи турнира за пределами Катара в связи с сохранением числа участников.

В марте ФИФА заявила, что ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия не могут присоединиться в качестве совладельцев турнира, если не восстановят экономические и туристические связи с Катаром, которые были разорваны два года назад.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконгресс» обсудил с Катаром взаимодействие на крупных мероприятиях
Россия поможет Катару при подготовке к ЧМ-2022

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017