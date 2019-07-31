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Оздоровление Волги проведут в Тверской области

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Региональная программа по улучшению состояния реки Волги утверждена в Тверской области. Проведение всех мероприятий обойдется в 3,2 млрд рублей в течение пяти лет.

Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология». До 2024 года объем сбрасываемых сточных вод в бассейн реки Волги должен сократиться в 2,5 раза. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, более 2,3 млрд рублей на реализацию программы будет выделено из федерального бюджета. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В регионе провели инвентаризацию очистных сооружений, по ее результатам был составлен перечень объектов для реконструкции. Планируется модернизация 17 очистных сооружений в Твери, Конаково, Калязине, Старице, Осташкове, Торжке и других населенных пунктах.

Первый этап программы стартует в 2019 году с реконструкции очистных сооружений в Конаково.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экология» в Калужской области будет проведена реабилитация озера Ломпадь. Самый крупный водоем региона, где из-за несоответствия состава воды запретили купание, очистят от донных отложений.

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