Прямой эфир

«Черные гейзеры» появились на Волге в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Росприроднадзора проводят проверку по факту появления «черных гейзеров» на реке Волге. Местные жители сообщают о характерном запахе сточных вод.

По данным очевидцев, черная жидкость поднимается на поверхность со дна реки в нескольких местах. Дно не просматривается даже на малой глубине. «Гейзеры» появились вблизи пансионата «Волга», сообщает ИА «НьюсНН».

Сотрудники Росприроднадзора организовали рейд, в ходе которого взяли пробы воды. Специалисты и местные жители указывают, что вода обладает характерным запахом сточных вод. По факту загрязнения проводится проверка. Анализ воды позволит установить тип загрязнения, его возможный источник, а также ущерб.

Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что на загрязнение водоема пожаловались жители Якутии. Инспекторы взяли пробы воды в реке Чульман вблизи ручья Дежневка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загрязнение воздуха зафиксировали в Мурманске и Мончегорске
Стадо коров погибло из-за подъема воды в реке в Башкортостане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019