«Черные гейзеры» появились на Волге в Нижегородской области

Сотрудники Росприроднадзора проводят проверку по факту появления «черных гейзеров» на реке Волге. Местные жители сообщают о характерном запахе сточных вод.

По данным очевидцев, черная жидкость поднимается на поверхность со дна реки в нескольких местах. Дно не просматривается даже на малой глубине. «Гейзеры» появились вблизи пансионата «Волга», сообщает ИА «НьюсНН».

Сотрудники Росприроднадзора организовали рейд, в ходе которого взяли пробы воды. Специалисты и местные жители указывают, что вода обладает характерным запахом сточных вод. По факту загрязнения проводится проверка. Анализ воды позволит установить тип загрязнения, его возможный источник, а также ущерб.

Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что на загрязнение водоема пожаловались жители Якутии. Инспекторы взяли пробы воды в реке Чульман вблизи ручья Дежневка.