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Стадо коров погибло из-за подъема воды в реке в Башкортостане

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В Башкортостане 15 коров утонули из-за подъема воды в реке после затяжных ливней. Тела животных обнаружили при демонтаже временного моста.

Инцидент произошел рядом с селом Юлуково. На реке Зилим из-за ремонта железобетонного моста рядом установили временную деревянную конструкцию. В начале августа уровень воды в реке поднялся, в результате чего в течение нескольких дней утонули 15 коров. Тела животных были обнаружены при демонтаже деревянного моста, сообщает ИА «Башинформ».

В администрации пояснили, что уровень воды поднялся почти на метр, и рядом с мостом образовалась воронка, в которую и попали коровы. Ранее животные в этом месте переправлялись по броду на пастбище. Погибший скот утилизировали в скотомогильнике. По оценкам специалистов, экологического вреда от гибели животных в воде нет. Проведены дезинфекционные работы.

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