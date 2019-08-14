Стадо коров погибло из-за подъема воды в реке в Башкортостане

В Башкортостане 15 коров утонули из-за подъема воды в реке после затяжных ливней. Тела животных обнаружили при демонтаже временного моста.

Инцидент произошел рядом с селом Юлуково. На реке Зилим из-за ремонта железобетонного моста рядом установили временную деревянную конструкцию. В начале августа уровень воды в реке поднялся, в результате чего в течение нескольких дней утонули 15 коров. Тела животных были обнаружены при демонтаже деревянного моста, сообщает ИА «Башинформ».

В администрации пояснили, что уровень воды поднялся почти на метр, и рядом с мостом образовалась воронка, в которую и попали коровы. Ранее животные в этом месте переправлялись по броду на пастбище. Погибший скот утилизировали в скотомогильнике. По оценкам специалистов, экологического вреда от гибели животных в воде нет. Проведены дезинфекционные работы.