Свалку павшего скота обнаружили рядом с предприятием в Татарстане

Предприятие в Татарстане оштрафовали за создание несанкционированной свалки с трупами животных. Свободные доступ к биологическим отходам имели дикие звери.

Свалка была обнаружена в Алексеевском районе вблизи сельскохозяйственного предприятия. Сотрудники ветеринарной инспекции уточнили, что вокруг отходов на земле отпечатались следы птиц и животных. Бродячие звери могли беспрепятственно подобраться к останкам скота, сообщает InKazan.ru.

Кроме того, трупы сельскохозяйственных животных были найдены на территории машинно-тракторного парка в Алькеевском районе.

Прокуратура возбудила административное производство по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов. Предприятию выписан штраф в размере 20 тыс. рублей.