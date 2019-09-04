Загрязнение воздуха зафиксировали в Мурманске и Мончегорске

В Мурманской области выявлено два города, где концентрация вредных веществ превышает допустимый уровень: Мурманск и Мончегорск. Об этом говорится в докладе Минприроды о состоянии окружающей среды в России за 2018 год.

В целом регион является лидером по количеству городов с превышением ПДК вредных веществ по СЗФО. В других регионах либо превышений не зафиксировано, либо имеется только один населённый пункт, отмечает ИА «Би-порт».

Ранее на окраине Рязани, в поселке Строитель, зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 4,4 раза. Эти данные содержатся в бюллетене загрязнения воздуха на сайте регионального Гидрометцентра. Замеры проводились с 23 по 26 августа.