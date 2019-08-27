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Превышение концентрации сероводорода выявили на окраине Рязани

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На окраине Рязани, в поселке Строитель, зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 4,4 раза. Эти данные содержатся в бюллетене загрязнения воздуха на сайте регионального Гидрометцентра.

Как уточняет РИА «7 новостей», замеры проводились с 23 по 26 августа. Превышение ПДК выявлено на улице Дружной. Здесь же зафиксирована предельно допустимая концентрация взвешенных веществ (пыли).

В других районах Рязани ПДК по всем показателям находится в норме.

23 августа в Рязани признали опасными голубцы, которые производят на местном предприятии. Эксперты Россельхознадзора обнаружили в продуктах листерии.

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