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Зараженные листериозом голубцы обнаружили в Рязанской области

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В голубцах, которые производятся на предприятии в Рязани, специалисты Россельхознадзора вновь обнаружили листерии. После выпуска опасной продукции предпринимателя оштрафовали.

Первая проверка на предприятии проводилась в начале 2019 года. Тогда в замороженных голубцах специалисты обнаружили листерии. Предприниматель был оштрафован на 30 тыс. рублей, на производстве ввели режим усиленного лабораторного контроля. Спустя некоторое время опасная бактерия была вновь обнаружена в продукции, сообщает РИА «7 новостей».

По данным Россельхознадзора, повторное обнаружение бактерии свидетельствует о нарушении технических регламентов. В связи с произошедшим возбуждено административное дело, производитель оштрафован на 40 тыс. рублей.

При употреблении зараженной продукции человек может заболеть листериозом. Заболевание характеризуется болью в мышцах, лихорадкой и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

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