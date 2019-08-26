В Кремле заявили об отсутствии данных о радиации под Северодвинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на официальные данные ведомств о радиационном фоне после ЧП на военном полигоне в Архангельской области. По его словам, в таких заключениях неоднократно говорилось об отсутствии угрозы заражения.

Наличие радиации не фиксировали и станции, установленные на территориях соседних государств, отметил представитель Кремля.

«Ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало», — сказал он в ходе брифинга в понедельник, 26 августа.

Песков также добавил, что компетентные органы проверят сообщения СМИ, в которых говорилось о жалобах врачей на то, что их не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее.

«Безусловно, мы видели сообщение о таких заявлениях. Но проверку не может осуществлять администрация президента. Компетентные органы все эти факты проверят, здесь сомнений быть не должно», — сказал он.

Ранее 26 августа Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области радиационная обстановка в регионе стабильная.

23 августа обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. Перед этим ряд СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что медиков не предупредили о радиации после взрыва на военном полигоне, в результате чего подвергли их здоровье опасности.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями. По его словам, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерами, в том числе американскими.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.