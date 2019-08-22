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Пострадавшие при ЧП в Северодвинске сотрудники «Росатома» пошли на поправку

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Состояние троих сотрудников «Росатома», госпитализированных после ЧП под Северодвинском, улучшается. Об этом заявили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

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«Можно с уверенностью говорить о положительной динамике. Мы надеемся на их скорейшее выздоровление», — цитирует сообщение ТАСС.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.

Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

20 августа четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (OДВЗЯИ) в Вене.

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