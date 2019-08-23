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У архангельских медиков не нашли проблем со здоровьем после ЧП на полигоне

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

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«Обследование прошли более 110 человек — это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено», — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что 20 медиков прошли специальное дополнительное обследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна ФМБА России в Москве.

Кроме того, по ее словам, специалисты центра развернули мобильную лабораторию в Архангельске, которая работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.

Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

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