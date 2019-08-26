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Росгидромет заявил об отсутствии радиационной опасности в Северодвинске

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Фото: ТАСС/Сргей Бобылев
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа радиационная обстановка в регионе стабильная. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 26 августа.

«В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре после ЧП радионуклидный состав проб, отoбранных на данных территориях, показал наличие корoткоживущих техногенных радиoнуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) (баpий) и его дочернего pадиoнуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Однако сейчас радиационная обстановка в регионе стабилизировалась.

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По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, опубликованные ведомством данные подтверждают, что никакой опасности для населения нет.

«Еще один важный момент — из сообщения Росгидромета не следует, что обнаруженные изoтопы появились из-за инцидента под Северодвинском», — цитирует специалиста ТАСС.

23 августа специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал полной ахинеей сравнения ЧП в Архангельской области с Чернобылем и утверждения, что там якобы испытывалось ядерное оружие.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями. По его словам, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерами, в том числе американскими.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

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