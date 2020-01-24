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Разлив нефтепродуктов заметили у берегов Крыма

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Специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» сообщили о разливе нефтепродуктов у берегов Крымского полуострова. След зафиксирован недалеко от Феодосии.

По данным ученых, разлив от судового сброса нефтепродуктов был замечен днем 21 января. Его протяженность составляет 55,1 км, а площадь превышает 86,1 кв. км. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Пятно находилось в 150 км от Феодосии. След расширяется с юго-запада к северо-востоку.

Ранее сообщалось о разливе нефтяного топлива на железнодорожной станции «Токи» в Хабаровском крае. Причины утечки из цистерны устанавливаются.

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