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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

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Фото: twitter.com/Metro Nashville PD
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Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители. Об этом 4 марта сообщает NBC News со ссылкой на заявление властей.

3 марта сообщалось о по меньшей мере 19 погибших в результате разгула стихии.

«Это произошло так быстро, что многие не успели укрыться. Некоторые люди спали», — заявил журналистам мэр округа Патнэм Рэнди Портер.

Смертельные случаи зафиксированы в четырех округах: Дэвидсон, Патнэм, Бентон и Уилсон.

Согласно данным Nashville Electric Service, около 50 тыс. домов и предприятий в штате остались без электричества.

Губернатор Теннесси Билл Ли объявил чрезвычайную ситуацию и направил национальную гвардию для помощи в поисково-спасательных работах. Он назвал «душераздирающим» происшествие, однако восхитился сплоченностью жителей и поддержке, которую они оказывали друг другу.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на законодательной конференции Национальной ассоциации округов в Вашингтоне выразил свою поддержку пострадавшим и пообещал посетить Теннесси в пятницу, 6 марта.

Стихия обрушилась на штат 3 марта. Торнадо в Теннесси стало самым смертоносным в Соединенных Штатах за последний год.

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