Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители. Об этом 4 марта сообщает NBC News со ссылкой на заявление властей.

3 марта сообщалось о по меньшей мере 19 погибших в результате разгула стихии.

«Это произошло так быстро, что многие не успели укрыться. Некоторые люди спали», — заявил журналистам мэр округа Патнэм Рэнди Портер.

One of our helicopters just landed after surveying tornado destruction from overnight. pic.twitter.com/XmBpbOmBuf — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 3, 2020

Смертельные случаи зафиксированы в четырех округах: Дэвидсон, Патнэм, Бентон и Уилсон.

Согласно данным Nashville Electric Service, около 50 тыс. домов и предприятий в штате остались без электричества.

Губернатор Теннесси Билл Ли объявил чрезвычайную ситуацию и направил национальную гвардию для помощи в поисково-спасательных работах. Он назвал «душераздирающим» происшествие, однако восхитился сплоченностью жителей и поддержке, которую они оказывали друг другу.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на законодательной конференции Национальной ассоциации округов в Вашингтоне выразил свою поддержку пострадавшим и пообещал посетить Теннесси в пятницу, 6 марта.

Стихия обрушилась на штат 3 марта. Торнадо в Теннесси стало самым смертоносным в Соединенных Штатах за последний год.