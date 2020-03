Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители. Об этом 4 марта сообщает NBC News со ссылкой на заявление властей.

3 марта сообщалось о по меньшей мере 19 погибших в результате разгула стихии.

«Это произошло так быстро, что многие не успели укрыться. Некоторые люди спали», — заявил журналистам мэр округа Патнэм Рэнди Портер.

One of our helicopters just landed after surveying tornado destruction from overnight. pic.twitter.com/XmBpbOmBuf