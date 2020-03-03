Не менее 19 человек погибло в результате торнадо в штате Теннесси

Не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом сообщила газета USA Today во вторник 3 марта.

«Это душераздирающе <…> У нас потери жизней по всему штату. В четырех разных округах, по состоянию на это утро, подтвердили смертельные случаи», — заявил глава штата Теннесси Билл Ли. Он отметил, что в настоящий момент некоторое число людей остаются пропавшими без вести. Глава штата также рассказал, что 30 спасателей пострадали во время работ.

Помимо этого Ли заявил, что связался с Белым домом и запросил помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Молитвы за всех тех, кто пострадал от разрушительных торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Федеральное правительство всегда рядом с вами в это трудное время», — написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

В Нэшвилле от непогоды пострадали порядка 48 построек, в том числе местная пожарная станция. Во многих домах выбиты окна и отсутствует электричество. Власти города организовали аварийные убежища недалеко от метро.

В середине января не менее восьми человек погибли от торнадо на юге Соединенных Штатов.