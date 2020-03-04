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Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Аргентинский правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру бывшего боливийского президента Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил 3 марта в своем Twitter.

«Для меня большая честь сообщить вам, что я выдвинул своего друга Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года», — написал Эскивель, который в 1980 году сам был удостоен этой награды.

По мнению правозащитника, Моралесу удалось понизить уровень бедности, необразованности и безработицы в стране. Также он отметил прогресс в отношении прав женщин в Боливии, подчеркнув, что благодаря Моралесу они имеют равное представительство во власти. Среди достижений бывшего боливийского лидера Эскивель также упомянул сокращение детского труда, стабилизацию пенсий и доступность здравоохранения.

10 ноября Моралес объявил о своей отставке с президентского поста после массовых акций протеста, которые были вызваны критикой процесса голосования и результатов осенних президентских выборов.

После того как он покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. 27 января она отправила правительство страны в отставку, чтобы сформировать новый кабмин.

Новые президентские выборы в Боливии запланированы на 3 мая 2020 года. Моралесу запрещено в них участвовать.

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