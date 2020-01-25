Прямой эфир
Сюжет:

Временный президент Боливии Аньес решила идти на выборы

0
Фото: REUTERS/David Mercado
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющая обязанности главы Боливии Жанин Аньес намерена участвовать в президентских выборах страны, запланированных на 3 мая 2020 года.

«Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на общенациональных выборах», — приводит ее слова 24 января газета El Deber.

Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста
Лидера Боливии полюбили за социальные программы, но разлюбили за жажду власти

Аньес призналась, что не планировала участвовать в выборах, однако за последние недели ей удалось создать альянс с союзниками, который позволит ей пройти через избирательную кампанию.

Эво Моралес объявил о своей отставке с президентского поста 10 ноября после многочисленных акций протеста. Народные волнения в стране были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.

Тем не менее бывший боливийский лидер выразил уверенность в том, что его партия «Движение к социализму» (MAS) победит на предстоящих выборах, что позволит ему вернуться в Боливию к концу 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия Моралеса объявит кандидата в президенты Боливии 19 января
Моралес отказался баллотироваться на пост вице-президента Боливии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020