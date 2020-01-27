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Временный президент Боливии распустила правительство

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Фото: REUTERS/David Mercado
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Исполняющая обязанности главы Боливии Жанин Аньес отправила правительство страны в отставку. Соответствующий документ в понедельник, 27 января, опубликовало в своем Twitter боливийское гостелерадио.

Кроме того, временный президент заявила о намерении в скором времени сформировать новый кабмин «для достижения ранее поставленных целей».

Данное решение было продиктовано уходом с поста министра связи Боливии Роксаны Лисарраги в знак несогласия с решением Аньес идти на президентские выборы, пишет «Газета.ру».

25 января Аньес объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах Боливии, запланированных на 3 мая 2020 года. Тогда она призналась, что не планировала этого делать, однако ей удалось заручиться поддержкой союзников.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после массовых акций протеста, которые были вызваны критикой процесса голосования и результатов осенних президентских выборов.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Аньес.

В ноябре нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.

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