Временный президент Боливии распустила правительство

Исполняющая обязанности главы Боливии Жанин Аньес отправила правительство страны в отставку. Соответствующий документ в понедельник, 27 января, опубликовало в своем Twitter боливийское гостелерадио.

Кроме того, временный президент заявила о намерении в скором времени сформировать новый кабмин «для достижения ранее поставленных целей».

Данное решение было продиктовано уходом с поста министра связи Боливии Роксаны Лисарраги в знак несогласия с решением Аньес идти на президентские выборы, пишет «Газета.ру».

Para la presidente Jeanine Áñez es "usual" que se realicen ajustes en el equipo de trabajo del Poder Ejecutivo en vísperas de la inscripción de candidatos para la elección del 3 de mayo. pic.twitter.com/plc5CAlVHV — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) January 27, 2020

25 января Аньес объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах Боливии, запланированных на 3 мая 2020 года. Тогда она призналась, что не планировала этого делать, однако ей удалось заручиться поддержкой союзников.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после массовых акций протеста, которые были вызваны критикой процесса голосования и результатов осенних президентских выборов.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Аньес.

В ноябре нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.