Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2943

Количество жертв нового типа коронавируса COVID-2019 увеличилось до 2943, выписаны из больниц более 47 тыс. человек. Об этом 3 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

Таким образом, за сутки от вируса умер 31 инфицированный житель. Общее число заболевших выросло до 80 151.

По состоянию на 3 марта за пределами Китая случаи заражения COVID-19 зафиксированы у более чем 10 тыс. человек в 64 государствах. Скончались от заболевания 128 пациентов.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

Накануне стало известно, что туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса в мире.