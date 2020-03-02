Пустили свежую кровь: «быки» сократили отставание от лидера РПЛ

Первый после зимней паузы тур чемпионата России по футболу оказался очень напряженным: практически никто из лидеров не смог победить. Занимающий верхнюю строчку «Зенит» разделил очки в очной встрече с одним из своих преследователей «Локомотивом» (0:0), а «Ростов» и ЦСКА допустили осечки в играх с середняками. Только «Краснодар» сумел обыграть на своем поле «Уфу» (2:0) и сократил отставание от первой строчки до восьми очков. Тем не менее эксперты не верят в то, что кто-то может помещать питерцам взять золото РПЛ.

«Зенит» — «Локомотив»

Петербургская команда испытывала серьезные кадровые проблемы в атакующей линии перед матчем с «Локо». Из-за травмы встречу пропускал основной форвард «Зенита» Артем Дзюба, а его напарник Сердар Азмун оказался в запасе по причине болезни. Но и у «железнодорожников» были проблемы с составом: после ухода Федора Смолова в испанскую «Сельту» на позиции центрального нападающего на безальтернативной основе играет португалец Эдер.

«Зенит» был несколько активнее. «Локомотив» же имел великолепный шанс вырвать победу в самой концовке матча, но Алексей Миранчук не смог реализовать свой момент. А самым эмоциональным эпизодом стало удаление главного тренера гостей Юрия Семина. Арбитр матча Евгений Турбин показал ему две желтые карточки за разговоры на 14-й и 23-й минутах первого тайма. Ничейный исход матча позволил «Зениту» сохранить одиннадцатиочковый отрыв от «Локо».

— Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Будем делать всё возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, на сколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться.

«Ахмат» — «Ростов»

Дончане — главная сенсация первой части чемпионата. Уже мало кто сомневается, что они сохранят место в пятерке по итогам сезона. Однако из Грозного им не удалось увезти победу. «Ростов» открыл счет: нападающий Эльдар Шомуродов прервал серию из семи матчей без голов. Узбекский форвард забил свой 11-й мяч и сравнялся по этому показателю с Артемом Дзюбой — теперь они делят первое место в гонке бомбардиров. Но в начале второго тайма грозненцы забили ответный гол.

На 58-й минуте судья Сергей Лапочкин удалил с поля защитника грозненской команды Максима Ненахова и назначил опасный штрафной за фол «последней надежды». Но тут вмешался VAR, который теперь работает на всех матчах РПЛ. После долгой паузы рефери отменил свое решение, так как еще до фола Ненахова игрок «Ростова» оказался в офсайде. В итоге ничья — 1:1.

— Если бы удаление все-таки состоялось, то шансов у «Ахмата» на ничью было бы гораздо меньше, — поделился мнением с «Известиями» экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин. — Но основания, чтобы отменить красную карточку, все-таки были. И в этом эпизоде восторжествовала справедливость, как это ни печально для донского клуба. Сложно судить о состоянии «Ростова» по итогам одного матча, но это явно была не лучшая их игра в этом сезоне. Тем не менее даже при таком раскладе они выглядели лучше «Ахмата».

ЦСКА — «Урал»

Армейцы тоже не смогли выиграть. А до 90-й минуты и вовсе уступали «Уралу». Но уже в начале компенсированного времени Марио Фернандес спас ЦСКА от краха (1:1). Неудачно выступать после сборов становится для столичного клуба неприятной традицией. Год назад армейцы проиграли тульскому «Арсеналу» (0:2). А в самом начале текущего сезона уступили «Крыльям Советов» (0:2), и вот теперь снова осечка с «Уралом».

— С учетом того, как складывался матч, можно сказать, что мы потеряли три очка, — заявил «Известиям» защитник «Урала» Мачей Вилюш. — Играть с ЦСКА на выезде всегда сложно, но у нас был отличный шанс в концовке забить второй мяч. При счете 2:0 армейцы бы уже вряд ли отыгрались. Но одно очко — это тоже хороший результат. Хотя могли добиться и большего.

«Урал» был максимально близок к тому, чтобы прервать неудачную серию в матчах с ЦСКА в чемпионате. Екатеринбуржцы не выигрывали у армейцев в рамках данного турнира с 1995 года.

— Честно говоря, я недоволен итогами матча, — заявил «Известиям» полузащитник «Урала» Николай Димитров. — Мы даже после встречи обсуждали в раздевалке, что это одна из наших лучших игр против ЦСКА. В последнее время мы играли против армейцев не очень удачно. Сожалеем, что нам не удалось победить, при всем уважении к сопернику. Сегодня у нас был отличный шанс, чтобы переломить неудачную серию в матчах с ЦСКА.

«Краснодар» — «Уфа»

Последней из команд лидирующей группы свой матч проводил «Краснодар». Кубанский клуб был буквально обескровлен потерями своих футболистов. В связи с этим в заявке «быков» на матч с «Уфой» было 11 собственных воспитанников. Правда, всего трое из них оказались в старте. В первом тайме кадровые проблемы «Краснодара» были очень заметны, и гости выглядели предпочтительнее. Но во второй части встречи игру удалось перевернуть, «Краснодар» дважды забил и одержал первую победу в официальном матче в 2020 году.

— Судя по первому тайму было ощущение, что «Краснодар» немного недооценил «Уфу», — сказал «Известиям» экс-полузащитник «быков» Максим Деменко. — Но самое главное, что команде удалось победить. Уверен, тренерский штаб разберет с игроками все недостатки и ошибки, которые были допущены в этой встрече. Несмотря на победу «горожан» и сокращение отставания от «Зенита», вряд ли кто-то помешает питерцам взять чемпионство. «Краснодар» же сохраняет отличные шансы на вторую строчку. Но борьба за места на пьедестале будет идти до самого последнего тура.

«Динамо» — «Спартак»

В этом сезоне старейшее дерби страны превратилось в противостояние середняков таблицы. Но от этого матч не потерял в статусе и накале. «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:0). Красно-белые уверенно переиграли соперника, хотя новичок хозяев Николай Комличенко дважды был близок к тому, чтобы отличиться, но оба раза попал в каркас ворот.

— Хороший старт после перерыва, — признался «Известиям» владелец «Спартака» Леонид Федун. — Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры.

Следующий тур стартует уже 7 марта. А в середине недели пройдут четвертьфинальные матчи Кубка России.