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В Брюсселе собралось экстренное заседание совета НАТО по Идлибу

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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В Брюсселе началось экстренное заседание совета НАТО на уровне послов по урегулированию идлибского кризиса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило информационное агентство Anadolu.

Собрание проходит по запросу Турции в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора, согласно которой любой союзник может требовать консультаций, когда под угрозой находятся его территориальная целостность, политическая независимость и безопасность.

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Ранее 28 февраля стало известно, что число турецких военнослужащих, погибших после авиаудара силами режима Башара Асада в Идлибе, увеличилось до 33 человек.

Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать сирийские войска вражескими целями.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов, с которыми воюют силы Асада.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Идлибе является войной и что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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