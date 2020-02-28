ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе

Евросоюз призвал к немедленной деэскалации в сирийском Идлибе и предупредил, что готов защищать собственные интересы безопасности. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя заявление Турции о невозможности сдерживания потока беженцев из Сирии.

«ЕС призывает все стороны к немедленной деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. Мы на связи со всеми участниками ситуации», — написал он в Twitter.

22 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима президента Сирии Башара Асада в ответ на обстрел своих солдат. Позже стало известно, что при авиаударах армии Сирии в Идлибе погибли 33 турецких военных, а армия Турции начала наносить ответные воздушные и наземные удары по сирийским силам.

В Сирии существуют четыре зоны деэскалации военного конфликта, закрепленные меморандумом о прекращении боевых действий в этой стране. Одна из них находится в Идлибе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.