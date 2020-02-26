Украинский телеканал подал иск против минкульта из-за Екатерины Варнавы

Украинский развлекательный телеканал «Новый канал» подал иск против Службы безопасности и минкультуры Украины с требованием исключить российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву из черного списка министерства. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Отмечается, что Варнава попала в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», подготовленный министерством культуры.

«В ОАСК оспаривают внесение Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года», — сказано в сообщении на странице суда в Facebook в среду, 26 февраля.

18 февраля Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показ фильма «Восемь первых свиданий» из-за того, что в нем снялась Варнава. Кроме того, в фильме снялся президент Украины Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.

В октябре 2018 года Госкино Украины запретило показ фильмов с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон «О защите информационного телерадиопространства», запретив, в частности, фильмы с «российской пропагандой». В апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

За три года действия закона Государственное агентство по вопросам кино Украины запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.