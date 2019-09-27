Украинский министр призвал запретить фильмы Михалкова

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны в связи с необходимостью ограничения трансляции российского медиаконтента. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина в пятницу, 27 сентября.

Бородянский уточнил критерии, согласно которым фильм или сериал может обрести противозаконный статус на украинской территории.

«Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должен появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас», — пояснил министр и добавил, что этот вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне.

Бородянский отметил, что под запрет должен попасть и Никита Михалков, включая показ его фильмов: по его мнению, российский режиссер является человеком, «который упорно поддерживает режим Путина» и «агрессию» в отношении Украины. «Его фильмы, его творчество должно быть запрещено в Украине, потому что это — символизм. Этим мы говорим, что так с нами нельзя поступать. Это определение красных линий», — заключил он.

2 сентября Бородянский призвал страну не спешить с созданием русскоязычного государственного телеканала.