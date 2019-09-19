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Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стала ведущей на телеканале Zik. Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» опубликован на YouTube.

В программе Савченко расскажет о секретах парламента, «вредоносных законах» и кулуарных разговорах.

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9 сентября Савченко пожаловалась, что не может найти «работу для души», которая будет физической и ограничит ее контакты с людьми. Бывший парламентарий также отметила, что с судимостью у нее почти нет шансов попасть на службу в украинскую армию, сообщает телеканал «360».

Савченко была депутатом Верховной рады с ноября 2014-го по август 2019 года. На досрочных выборах в украинский парламент, которые прошли в июне, она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, но не получила необходимой поддержки, уточняет «Москва 24».

В 2016 году Савченко обвиняли в России в причастности к убийству журналистов в Донбассе и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позже президент России Владимир Путин помиловал ее, и она вернулась на Украину, напоминает сайт aif.ru.

В марте 2018 года Савченко обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста она вышла на свободу 15 апреля.

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